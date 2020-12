Mara Carfagna ricoverata in ospedale per una polmonite: non sarebbe Covid (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, uno dei volti più noti del partito di Silvio Berlusconi, sarebbe ricoverata in ospedale. L’onorevole, secondo le fonti, soffrirebbe di una polmonite, ma non sarebbe affetta da coronavirus. Mara Carfagna è sotto osservazione da mercoledì. Mara Carfagna ricoverata per una polmonite L’onorevole Mara Carfagna, come rivelano fonti di Forza Italia, si troverebbe in un ospedale romano per controlli, a causa di una polmonite. La deputata non sarebbe affetta da coronavirus e le sue condizioni ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 dicembre 2020), vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, uno dei volti più noti del partito di Silvio Berlusconi,in. L’onorevole, secondo le fonti, soffrirebbe di una, ma nonaffetta da coronavirus.è sotto osservazione da mercoledì.per unaL’onorevole, come rivelano fonti di Forza Italia, si troverebbe in unromano per controlli, a causa di una. La deputata nonaffetta da coronavirus e le sue condizioni ...

