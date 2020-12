Juventus-Torino in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 5 dicembre 2020) I bianconeri di Andrea Pirlo sfidano i granata di Marco Giampaolo nel Derby della Mole della 10ª giornata di Serie A: dove vedere Juventus-TorinoIl match clou del sabato della 10ª giornata di Serie A è l’atteso Derby della Mole fra la Juventus di Andrea Pirlo e il Torino di Marco Giampaolo, sfida molto delicata sia per la zona alta della classifica, sia per la lotta per la permanenza nel massimo campionato. I bianconeri si trovano in 4ª posizione in classifica con 17 punti, i granata sono al terzultimo posto con 6. Di fronte due dei migliori bomber del campionato, Cristiano Ronaldo per la Vecchia Signora e Andrea Belotti per la formazione granata. Juventus-Torino: il Derby della Mole si giocherà sabato 5 dicembre 2020 alle ore 18.00 nello scenario dell’Allianz Stadium ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) I bianconeri di Andrea Pirlo sfidano i granata di Marco Giampaolo nel Derby della Mole della 10ª giornata di Serie A:vedereIl match clou del sabato della 10ª giornata di Serie A è l’atteso Derby della Mole fra ladi Andrea Pirlo e ildi Marco Giampaolo, sfida molto delicata sia per la zona alta della classifica, sia per la lotta per la permanenza nel massimo campionato. I bianconeri si trovano in 4ª posizione in classifica con 17 punti, i granata sono al terzultimo posto con 6. Di fronte due dei migliori bomber del campionato, Cristiano Ronaldo per la Vecchia Signora e Andrea Belotti per la formazione granata.: il Derby della Mole si giocherà sabato 5 dicembre 2020 alle ore 18.00 nello scenario dell’Allianz Stadium ...

juventusfc : ?? «Il Derby è una partita di grandi emozioni» Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #JuveToro ?… - ZZiliani : Il 18/02/2018 in Torino-Juventus 0-1 #Orsato finge di non vedere questo pugno sferrato da #Chellini a #Belotti, il… - juventusfc : ?? ?? @TorinoFC_1906 Meno 1?? al #DerbyDellaMole! Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari, qui ?… - nullanullino : Ore 18 Juventus Torino Ore 20.45 Inter Bologna Serata impegnativa per me ???????? - Fantacalciok : Serie A, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali del match dalle 17 -