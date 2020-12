Gemelli 70enni sempre uniti divisi dal Covid | tutte e due positivi uno è morto l’altro è guarito ma non sa nulla del decesso del fratello

Leggi su baritalianews

(Di sabato 5 dicembre 2020)perera questo il motto di duedi 70 anni.insieme i due avevano lo stesso lavoro e ogni giorno, anche per un caffè, si vedevano. Poi il contagio, uno riesce a guarireno, purtroppo. Lavoravano in un piccolo paese in provincia di Ravenna nell’azienda di famiglia e vivevano insieme. Uno dei due contrae il virus, sta male, poi piano piano si riprende. Dopo pochi giorni, ancherisulta contagiato, ricoverato in terapia intensiva, muore pochi giorni fa. I famigliari riesco a parlare con il gemello che si è salvato e raccontano: “Lo sentiamo al telefono. Ora è in grado di parlare, di mangiare. Speriamo che torni a casa presto». Al momento non gli è stato detto che il suo caro...