Attacco hacker a Leonardo | 10 GB di informazioni sensibili rubate

I dati sarebbero stati rubati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, comprendendo circa 10 gigabyte totali di informazioni sensibili. Due sono le misure cautelari notificate ai presunti colpevoli del cyber Attacco ai danni di Leonardo S.P.A. I due responsabili Nello specifico i due responsabili sarebbero Arturo D'Elia e Antonio Rossi, rispettivamente ex addetto alla gestione della sicurezza informatica e responsabile del C.E.R.T. della Leonardo. Le postazioni prese di mira dai due hacker contenevano i profili utente di vari impiegati impegnati nella produzioni di servizi finalizzati al reparto di sicurezza e difesa del paese. In totale le postazioni, colpite tramite l'introduzione di un trojan, sono state oltre 90, di cui 33 nello stabilimento di Pomigliano D'Arco.

Sono due i colpevoli, oggi identificati, dell'attacco cyber subito da Leonardo S.P.A. che ha coinvolto un gran numero di dati sensibili militari rubati all'azienda I dati sarebbero stati rubati nel pe ...

Maxi attacco informatico a Leonardo. Rubati progetti top secret e dati aziendali. In manette per spionaggio un dirigente. L'hacker era un ex ...

Il traffico di dati anomalo, secondo quanto hanno ricostruito gli espetti della Polizia postale, era diretto a una pagina web denominata www.fuijamaaltervista.org per il quale oggi è stato disposto un ...

