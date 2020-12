misiagentiles : #Taranto: maltrattamenti e furti ai defunti nell'ospedale #Moscati: almeno 7 episodi di pazienti ricoverati morti d… - LaGazzettaWeb : Taranto, dopo 50 anni «rinasce» la Concattedrale, tributo a Gio Ponti - GuideEspresso : RT @fsnews_it: Dopo gli #Intercity sulle tratte Roma-Reggio Calabria e Roma-Salerno, dal #13dicembre si può viaggiare con la propria #bici… - estercecere30 : Questo video mostra il grande mollusco bivalve Pinna nobilis nel fondo del Mar Piccolo di Taranto in una prateria d… - LennyReddy : RT @MarcoRizzoPC: Vincenzino, 11 anni, #Taranto. Poco fa il cancro se l’è portato via, dopo due anni di sofferenze.Mi stringo attorno alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto dopo

La Gazzetta del Mezzogiorno

Partenopei reduci dal 3-6 di Bernalda, mentre gli ospiti il 28 novembre non hanno giocato per il rinvio dell'incontro con il Messina e nella settimana ancora precedente sono incappati nella sconfitta ...ROMA - È stata completata la riconversione del reparto di ‘Geriatria’ del presidio "San Marco" di Grottaglie (Ta) in reparto di 'Geriatria Covid' e questa mattina vi è stato già ricoverato il primo pa ...