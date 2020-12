“Pippo Baudo è morto”. La sua reazione (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA. Un sito di gossip annuncia la morte di Pippo Baudo, 84 anni, con tanto di dettagli sull'ospedale dove sarebbe avvenuto il decesso. Ma la notizia per fortuna è falsa. E ad assicurarlo è il diretto interessato.. facendoci, per l'ennesima volta, sbellicare dalle risate! Leggete cos'ha appena dichiarato.. «Faccio le corna - risponde Baudo al telefono con l'Adnkronos - succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. (Continua..) E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita», conclude il decano dei conduttori televisivi. «Pippo Baudo» è ovviamente diventato trend topic su Twitter non appena si è diffusa la notizia, prima accolta in termini allarmistici e poi, giunta ... Leggi su howtodofor (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA. Un sito di gossip annuncia la morte di Pippo, 84 anni, con tanto di dettagli sull'ospedale dove sarebbe avvenuto il decesso. Ma la notizia per fortuna è falsa. E ad assicurarlo è il diretto interessato.. facendoci, per l'ennesima volta, sbellicare dalle risate! Leggete cos'ha appena dichiarato.. «Faccio le corna - rispondeal telefono con l'Adnkronos - succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. (Continua..) E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita», conclude il decano dei conduttori televisivi. «Pippo» è ovviamente diventato trend topic su Twitter non appena si è diffusa la notizia, prima accolta in termini allarmistici e poi, giunta ...

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - fanpage : La reazione di Pippo Baudo alla notizia bufala della sua morte. - tvblogit : Pippo Baudo dato per morto, ma è una bufala: “Mi allungano la vita” - see_lallero : Pippo Baudo dato per morto, ma è una bufala: 'Mi allungano la vita'. Pippo non conosce il 2020, Pippo il 2020 lo a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pippo Baudo CSB | SPEAKERS' CORNER CON JACOPO PENSA | 12 NOVEMBRE ORE 17.00 Fortune Italia