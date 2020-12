PagoBancomat, zero commissioni per le banche per pagamenti fino a 5 euro (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A partire dall'1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 le transazioni effettuate sul circuito PagoBancomat per pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero commissioni pagate dalle banche. L'iniziativa, promossa da Bancomat Spa, coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di esercenti “e rappresenta uno stimolo importante per la diffusione dei pagamenti digitali”, si legge in una nota. Il progetto – che avrà durata iniziale di due anni in linea con il piano Cashless di Governo, suscettibile ad ulteriore estensione – ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle carte PagoBancomat per tutte le operazioni nel quotidiano di piccolo importo, fino a 5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A partire dall'1 gennaio 2021al 31 dicembre 2023 le transazioni effettuate sul circuitopercon importoa 5saranno apagate dalle. L'iniziativa, promossa da Bancomat Spa, coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di esercenti “e rappresenta uno stimolo importante per la diffusione deidigitali”, si legge in una nota. Il progetto – che avrà durata iniziale di due anni in linea con il piano Cashless di Governo, suscettibile ad ulteriore estensione – ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle carteper tutte le operazioni nel quotidiano di piccolo importo,a 5 ...

