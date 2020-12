“Il Covid non è uno scherzo”: le ultime parole di Joe Luna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lutto a Hollywood: prima di spegnersi per il Covid, il comico Joe Luna ha raccontato la malattia sui social: “non è uno scherzo”. Joe Luna muore per il Covid. Fonte: InstagramIl comico di Los Angeles Joe Luna si è spento a causa del Covid dopo essere stato ricoverato in ospedale pochi giorni prima. Prima di andarsene è riuscito, però, a documentare tutte le fasi della malattia sui social network. “Il Covid non è uno scherzo” ha dichiarato. Scopriamo nel dettaglio cosa gli è accaduto. Joe Luna perde la vita per il Covid A soli 38 anni Joe Luna, noto anche come Joe El Cholo, è morto in ospedale dopo essere stato ricoverato nei giorni precedenti per ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lutto a Hollywood: prima di spegnersi per il, il comico Joeha raccontato la malattia sui social: “non è uno. Joemuore per il. Fonte: InstagramIl comico di Los Angeles Joesi è spento a causa deldopo essere stato ricoverato in ospedale pochi giorni prima. Prima di andarsene è riuscito, però, a documentare tutte le fasi della malattia sui social network. “Ilnon è unoha dichiarato. Scopriamo nel dettaglio cosa gli è accaduto. Joeperde la vita per ilA soli 38 anni Joe, noto anche come Joe El Cholo, è morto in ospedale dopo essere stato ricoverato nei giorni precedenti per ...

