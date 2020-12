Dipendenti si riprendono azienda, Coop riapre a Frosinone in piena pandemia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Aprire una nuova attività in piena pandemia, scommettendo sul futuro con coraggio e determinazione. È successo a Frosinone dove tre donne hanno fatto rinascere il marchio Coop con un'operazione di 'workers buyout'. Si sono costituite, insieme ad altre 3 persone, in una Cooperativa e, alla fine di ottobre, hanno alzato le serrande del nuovo punto vendita dando così la possibilità alla clientela di acquistare prodotti rappresentativi dei valori della Cooperazione. Un piano reso possibile grazie al sostegno di Cfi- Cooperazione Finanza Impresa, investitore istituzionale specializzato, in grado di gestire direttamente le risorse che il pubblico destina alla promozione dell'impresa mutualistica, che ha investito 390mila euro. L'unico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Aprire una nuova attività in, scommettendo sul futuro con coraggio e determinazione. È successo adove tre donne hanno fatto rinascere il marchiocon un'operazione di 'workers buyout'. Si sono costituite, insieme ad altre 3 persone, in unaerativa e, alla fine di ottobre, hanno alzato le serrande del nuovo punto vendita dando così la possibilità alla clientela di acquistare prodotti rappresentativi dei valori dellaerazione. Un piano reso possibile grazie al sostegno di Cfi-erazione Finanza Impresa, investitore istituzionale specializzato, in grado di gestire direttamente le risorse che il pubblico destina alla promozione dell'impresa mutualistica, che ha investito 390mila euro. L'unico ...

Molti dipendenti hanno accettato il trasferimento o un'altra ricollocazione ... per contenere gli effetti della crisi e contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e alla ripresa economica occorra ...

Nepori: ripartire sì ma con buonsenso

massa Ci sono ancora tanti, troppi punti interrogativi sulla ripresa dei campionati dilettantistici. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una maggiore chiarezza circa le modalità della ripartenza. An ...

