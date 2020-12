Ascoli-Pescara | Breda parte bene

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 dicembre 2020) Esordio da sogno per. Iltorna a vincere dopo due giornate e lo fa con una prestazione molto convincente. Per gli abruzzesi si tratta dei primi tre punti ottenuti in trasferta in questa stagione.si chiude già nella prima frazione con le reti di Galano e Ceter. Nonla prima gara di Delio Rossi, che esce sconfitto da questo derby e con più domande che risposte. Che scelte hanno fatto i tecnici? Delio Rossi sceglie il 4-4-1-1 per il suo esordio sulla panchina ascolana. Leali in porta con la coppia Avlonitis-Spendlhofer e sulle corsie esterne Pucini e Sini. In mezzo al campo Šari? e Cavion, sulle fasce spazio a Gerbi e Pierini. Infine l’attacco: c’è Sabiri dietro Bajic. Rispondecon il 3-5-2 confermando quanto detto alla presentazione. a ...