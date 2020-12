Traffico Roma del 02-12-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico di campionamento con i primi e rallentamenti sulle entrate in città in particolare sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Trionfale da Ottavia a Monte Mario mentre sulla Flaminia Ci sono code tra Labaro il bivio di Tor di Quinto spostamenti per il maltempo sta piovendo diverse zone dell’hinterland capitolino un ulteriore invito alla massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite e Casilina Appia in carreggiata esterna tra la Prenestina il video per la Roma L’Aquila sul tratto Urbano della Roma L’Aquila Guida via Filippo Fiorentini al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità deldi campionamento con i primi e rallentamenti sulle entrate in città in particolare sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Trionfale da Ottavia a Monte Mario mentre sulla Flaminia Ci sono code tra Labaro il bivio di Tor di Quinto spostamenti per il maltempo sta piovendo diverse zone dell’hinterland capitolino un ulteriore invito alla massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite e Casilina Appia in carreggiata esterna tra la Prenestina il video per laL’Aquila sul tratto Urbano dellaL’Aquila Guida via Filippo Fiorentini al ...

“Il clima di ostilità che si è creato intorno alla pista ciclabile leggera lascia presagire che le destre, insieme ai … ...

Stupefacenti, armi ed estorsioni In manette un cinquantaduenne

Arrestato un 52enne polesano nell’ambito della maxi operazione ‘alba tulipano’. Dalle prime luci dell’alba di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Roma, nel Lazio, in Campania e in Veneto, h ...

