The Mauritanian: Jodie Foster, Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch nel trailer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Jodie Foster, Shailene Woodley, Tahar Rahim e Benedict Cumberbatch nel trailer del misterioso The Mauritanian, tratto da una storia vera. STXfilms ha diffuso il trailer di The Mauritanian, film interpretato dalle star Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Tahar Rahim e Jodie Foster. Il lungometraggio, inizialmente intitolato Prisoner 760, racconta la storia vera di Mohamedou Ould Slahi (Rahim), che venne tenuto prigioniero e torturato dal governo americano a Guantanamo Bay per 10 anni senza un'accusa o un processo. Dopo aver perso la fede, l'uomo ritrova la speranza nell'avvocato difensore Nancy Hollander ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020), Tahar Rahim eneldel misterioso The, tratto da una storia vera. STXfilms ha diffuso ildi The, film interpretato dalle star, Tahar Rahim e. Il lungometraggio, inizialmente intitolato Prisoner 760, racconta la storia vera di Mohamedou Ould Slahi (Rahim), che venne tenuto prigioniero e torturato dal governo americano a Guantanamo Bay per 10 anni senza un'accusa o un processo. Dopo aver perso la fede, l'uomo ritrova la speranza nell'avvocato difensore Nancy Hollander ...

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: È stato appena diffuso il trailer di #TheMauritanian, dramma diretto da #KevinMacdonald, che vedrà nel cast le presenze d… - MoviesAsbury : È stato appena diffuso il trailer di #TheMauritanian, dramma diretto da #KevinMacdonald, che vedrà nel cast le pres… - cumberbatch_br : Nova still do Benedict como Coronel Stuart Couch no filme The Mauritanian! Via @SunnyMarch_ no Instagram… -

Ultime Notizie dalla rete : The Mauritanian The Mauritanian: il trailer del film con Jodie Foster e Benedict Cumberbatch ComingSoon.it The Mauritanian con Jodie Foster

Con Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch e Zachary Levi” Il nuovo film di Kevin Macdonald, noto per il pluripremiato L'ultimo re di Scozia del 2006, si intitola The Mauritanian. Basata ...

The Mauritanian: Jodie Foster, Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch nel trailer

Jodie Foster, Shailene Woodley, Tahar Rahim e Benedict Cumberbatch nel trailer del misterioso The Mauritanian, tratto da una storia vera. STXfilms ha diffuso il trailer di The Mauritanian, film interp ...

Con Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch e Zachary Levi” Il nuovo film di Kevin Macdonald, noto per il pluripremiato L'ultimo re di Scozia del 2006, si intitola The Mauritanian. Basata ...Jodie Foster, Shailene Woodley, Tahar Rahim e Benedict Cumberbatch nel trailer del misterioso The Mauritanian, tratto da una storia vera. STXfilms ha diffuso il trailer di The Mauritanian, film interp ...