Isi Inail 2020 il bando in Gazzetta Ufficiale: 211 milioni per la sicurezza sul lavoro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) sicurezza sul lavoro: dopo lo stop e la revoca della scorsa primavera dovuta all'emergenza coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando Isi Inail 2020. Sono 211 milioni di euro le risorse per i finanziamenti a fondo perduto come incentivi alle imprese ed enti del terzo settore che mettono in atto progetti di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Sono escluse le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, queste ultime destinatarie dell'iniziativa Isi agricoltura 2019-2020. Le risorse finanziarie destinate dall'Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi ...

