Battiston: «Se continuiamo a fare i bravi Rt a zero fra un mese. Il vaccino? Prima ai liceali» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roberto Battiston, fisico, già presidente dell’Agenzia spaziale italiana: «Dobbiamo però continuare ad avere lo stesso comportamento virtuoso che abbiamo avuto fino ad ora» Leggi su corriere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roberto, fisico, già presidente dell’Agenzia spaziale italiana: «Dobbiamo però continuare ad avere lo stesso comportamento virtuoso che abbiamo avuto fino ad ora»

HuffPostItalia : Battiston: 'Se continuiamo a fare i bravi Rt a zero fra un mese. Vaccino prima ai liceali' - filippoboatti : Battiston: «Se continuiamo a fare i bravi si può azzerare l'epidemia a gennaio» - Meteo1970 : Battiston: 'Se continuiamo a fare i bravi Rt a zero fra un mese. Vaccino prima ai liceali' - LaZebraAPuah : “Il maggior contagio avviene tra i ragazzi di 15/20 anni”. Battiston: «Se continuiamo a fare i bravi Rt a zero fra… - ivorossi : Battiston: 'Se continuiamo a fare i bravi Rt a zero fra un mese. Vaccino prima ai liceali' -