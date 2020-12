Uomini e Donne, Davide spiazza sulla scelta e asfalta una corteggiatrice: “Si è appiattito tutto” (Di lunedì 30 novembre 2020) Molti fan di Uomini e Donne credevano che Davide fosse il tronista più prossimo ad una scelta. A quanto pare, però, la verità sembra essere completamente differente. Il giovane, infatti, si è lasciato intervistare dagli autori del magazine del talk show ed ha fatto delle confessioni inaspettate. Il ragazzo ha ammesso di essere ancora molto lontano dal prendere una decisione. Inoltre, ha rivelato nel dettaglio cosa pensa delle sue tre corteggiatrici ed ha lasciato senza parole quando ha nominato Chiara. Davide lontano dalla scelta: le parole su Chiara In questi giorni, sul profilo di Witty Tv era stato pubblicato un video in cui i tre tronisti hanno manifestato le loro emozioni provate fino a questo momento. Specie Davide Donadei aveva lasciato intendere ai ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020) Molti fan dicredevano chefosse il tronista più prossimo ad una. A quanto pare, però, la verità sembra essere completamente differente. Il giovane, infatti, si è lasciato intervistare dagli autori del magazine del talk show ed ha fatto delle confessioni inaspettate. Il ragazzo ha ammesso di essere ancora molto lontano dal prendere una decisione. Inoltre, ha rivelato nel dettaglio cosa pensa delle sue tre corteggiatrici ed ha lasciato senza parole quando ha nominato Chiara.lontano dalla: le parole su Chiara In questi giorni, sul profilo di Witty Tv era stato pubblicato un video in cui i tre tronisti hanno manifestato le loro emozioni provate fino a questo momento. SpecieDonadei aveva lasciato intendere ai ...

