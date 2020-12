Scuola, per il rientro spunta l’ipotesi prefetti: dovranno coordinare i trasporti e gestire gli ingressi scaglionati in classe (Di lunedì 30 novembre 2020) La riapertura delle scuole passa nelle mani dei prefetti. A risolvere il nodo dei trasporti e degli ingressi scaglionati saranno i rappresentanti territoriali del governo che prenderanno decisioni convocando tavoli ai quali siederanno gli enti locali, il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, i presidi e le aziende di trasporto locale. Una soluzione che dovrebbe entrare nel Dpcm del prossimo 4 dicembre, ma che già trova l’accordo tra il ministero dell’Istruzione, dei trasporti e dell’Interno. E proprio da viale Trastevere tornano a parlare di un possibile rientro in aula in maniera graduale dal 9 dicembre grazie anche a quest’ultima strategia che permetterebbe di sciogliere le criticità sui mezzi di trasporto. L’idea è partita dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) La riapertura delle scuole passa nelle mani dei. A risolvere il nodo deie deglisaranno i rappresentanti territoriali del governo che prenderanno decisioni convocando tavoli ai quali siederanno gli enti locali, il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, i presidi e le aziende di trasporto locale. Una soluzione che dovrebbe entrare nel Dpcm del prossimo 4 dicembre, ma che già trova l’accordo tra il ministero dell’Istruzione, deie dell’Interno. E proprio da viale Trastevere tornano a parlare di un possibilein aula in maniera graduale dal 9 dicembre grazie anche a quest’ultima strategia che permetterebbe di sciogliere le criticità sui mezzi di trasporto. L’idea è partita dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico ...

