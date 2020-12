Alluvione Sardegna, in arrivo i primi 40 milioni per le popolazioni colpite (Di lunedì 30 novembre 2020) CAGLIARI – Come annunciato nelle scorse ore dal governatore sardo Christian Solinas, arriveranno già oggi i primi stanziamenti per le popolazioni dell’isola colpite dall’alluvione che sabato ha devastato in particolare i territori nel nuorese, uccidendo tre persone a Bitti. L’esecutivo regionale presenterà un emendamento alla manovra di assestamento di bilancio da 473 milioni di euro, che verrà discussa proprio questa mattina dal Consiglio. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) CAGLIARI – Come annunciato nelle scorse ore dal governatore sardo Christian Solinas, arriveranno già oggi i primi stanziamenti per le popolazioni dell’isola colpite dall’alluvione che sabato ha devastato in particolare i territori nel nuorese, uccidendo tre persone a Bitti. L’esecutivo regionale presenterà un emendamento alla manovra di assestamento di bilancio da 473 milioni di euro, che verrà discussa proprio questa mattina dal Consiglio.

lapinella : Dolore profondo per l’alluvione che ha colpito la #Sardegna ?? Un grande abbraccio a tutte le famiglie colpite e ai… - crocerossa : ??In queste ore i nostri Volontari stanno prestando soccorso alla popolazione di #Bitti e del nuorese dopo la violen… - PaolaTavernaM5S : Seguo con apprensione le notizie che arrivano dalla #Sardegna dove acqua e frane hanno causato già diversi morti e… - Agenzia_Dire : Arriveranno già oggi i primi stanziamenti per le popolazioni della #Sardegna colpite dall'alluvione che sabato ha p… - eric_patris : RT @AnsaSardegna: Comune Bitti, non meno di 40mln di danni. Due fiumi di fango si incrociano nel mezzo del paese #ANSA -

