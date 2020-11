Morto David Prowse | il Darth Vader in Guerre Stellari Il manager | “Che la forza sia con lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020)(Dart Fener nella versione italiana). Una leggenda cinematografica che appartiene alla trilogia originale di Star Wars., l’attore lo lo ha interpretato, èdomenica 29 novembre a 85 anni. La parte gli fu assegnata per via della sua imponente statura: era alto quasi due metri. Il suo accento della West Country britannica, molto marcato, portò alla scelta di un doppiatore, James Earl Jones, la cui voce profonda prestata aè entrata nella leggenda. Ex campione di sollevamento pesi e body builder, la notizia è stata data dal suo agente, Thomas Bowington, su Facebook. Nato a Bristol, nel 2000 ha ricevuto l’Ordine dellI’Impero Britannico per una campagna di sensibilizzazione dedicata ai bimbi e al modo corretto di attraversare la ...