“Maluma è bisessuale e sta con un cantante | ho visto i messaggi Whatsapp” Parla la sensitiva Mohni

Leggi su biccy

(Di domenica 29 novembre 2020) Da anni circolano rumor sulla presunta omosessualità di Maluma. Nel 2018 il calciatore (adesso star di OnlyFans) Leo Parraguez fece delle rivelazioni davvero bislacche. “Ho avuto degli scambi con un artista famoso. Lui vuole me e vorrebbe vedere le mie foto private, penso sia gay. Mi mandaprivati chiedendomelo spesso. Per adesso non so se posso condividere questa esperienza e dirvi di chi si tratta. Ok, è Maluma e avete capito cosa vuole da me. Ma capite? Riuscite a crederci?” Anche le attrici Laurita Fernandez e Jimena Baron hanno lasciato intendere che l’artista colombiano potrebbe essere gay. Stanco di tutti questi rumor Malumone ha smentito dicendo che non è omosessuale e che se lo fosse stato l’avrebbe detto senza problemi, perché non lo vede come un difetto o una cosa di cui vergognarsi. Adesso al circo si è aggiunta la...