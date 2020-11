Chi è Diego Granese, l’imprenditore di Milano “beccato” con Maria Laura De Vitis (Di domenica 29 novembre 2020) Diego Granese è un influencer, blogger, formatore e imprenditore italiano. Attivo in diversi settori dalla consulenza aziendale alla creazione di brand innovativi come gli spumanti colorati, sta scrivendo un libro che vedrà la luce durante il corso del 2020. Diego cambia diversi lavori fino a quando, da sempre appassionato di sport e palestra, decide di intraprendere un percorso in tal senso e dopo un periodo di formazione inizia a lavorare nei club di fitness divenendo presto un personal trainer affermato. La sua attività prosegue e a 22 anni apre insieme a un socio una sua palestra. Tuttavia l’attività della palestra gli procura degli scontri con il suo socio: il sodalizio tra i due si scioglie e Diego si ritrova a dover ricominciare risanando anche alcuni debiti contratti dalla precedente gestione. Dopo molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)è un influencer, blogger, formatore e imprenditore italiano. Attivo in diversi settori dalla consulenza aziendale alla creazione di brand innovativi come gli spumanti colorati, sta scrivendo un libro che vedrà la luce durante il corso del 2020.cambia diversi lavori fino a quando, da sempre appassionato di sport e palestra, decide di intraprendere un percorso in tal senso e dopo un periodo di formazione inizia a lavorare nei club di fitness divenendo presto un personal trainer affermato. La sua attività prosegue e a 22 anni apre insieme a un socio una sua palestra. Tuttavia l’attività della palestra gli procura degli scontri con il suo socio: il sodalizio tra i due si scioglie esi ritrova a dover ricominciare risanando anche alcuni debiti contratti dalla precedente gestione. Dopo molti ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Diego Morte Maradona e il dottor Luque: chi è davvero il medico al centro del giallo sulla morte di Diego Corriere della Sera Napoli-Roma: striscione per Maradona dalla Curva A

E' tutto pronto per Napoli-Roma, match delle 20.45. Aalla Curva A spunta uno striscione per Diego Armando Maradona.

Cristiana Sinagra, chi è: età, lavoro, vita privata dell’ex di Maradona

Cristiana Sinagra è la mamma di Diego Armando Maradona Jr ed ex compagna del grande calciatore. Ecco tutto quel che c'è da sapere su di lei.

