Pre Sassuolo-Inter | le parole di De Zerbi

Domani 28 Novembre nello Stadio Mapei Stadium alle ore 15:00 si disputerà la partita Sassuolo-Inter di Serie A. Oggi 27 Novembre ha parlato al termine dell'allenamento l'allenatore del Sassuolo Roberto de Zerbi. Le parole Pre Sassuolo-Inter sono stare chiare e precise, consapevoli della forza dell'avversario, ma pieni di grinta e pronti a cercare l'impresa che non è impossibile. Pre Sassuolo-Inter: cosa ha detto Roberto De Zerbi? Roberto de Zerbi alla vigilia della sfida contro L'Inter di Conte dice: "Parliamo di una grande squadra, tra le più forti in Italia, al di là del momento un po' così; noi invece siamo una squadra che sta cercando di fare qualcosa di più di quanto ..."

