Morte Maradona, Pampa Sosa: “Un onore aver indossato la 10. Diego me la chiese” (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Il Mattino Roberto Sosa, El Pampa, protagonista della scalata dalla Serie C alla Serie A, del Napoli, parla di quel momento e di quel numero 10, l’ultimo indossato dagli azzurri. Queste le sue parole: “Avevo chiesto al club e a Marino di vestire la numero 10. Per me fu un’emozione unica e arrivò anche il gol promozione con quel numero. È stato un onore essere l’ultimo a vestire quella maglia, lo era già prima, figuriamoci ora. Ovviamente la 10 è di Diego ma in Serie C, in quei due anni, c’era la numerazione obbligatoria 1-11, come era una volta anche in Serie A, e la 10 doveva prenderla qualcuno. La conserverò come fosse parte di me. Quando andai a trovarlo all’inizio della sua avventura al Gimnasia La Plata Diego, con un sorriso incredibile, mi chiese di regalargli ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Il Mattino Roberto, El, protagonista della scalata dalla Serie C alla Serie A, del Napoli, parla di quel momento e di quel numero 10, l’ultimodagli azzurri. Queste le sue parole: “Avevo chiesto al club e a Marino di vestire la numero 10. Per me fu un’emozione unica e arrivò anche il gol promozione con quel numero. È stato unessere l’ultimo a vestire quella maglia, lo era già prima, figuriamoci ora. Ovviamente la 10 è dima in Serie C, in quei due anni, c’era la numerazione obbligatoria 1-11, come era una volta anche in Serie A, e la 10 doveva prenderla qualcuno. La conserverò come fosse parte di me. Quando andai a trovarlo all’inizio della sua avventura al Gimnasia La Plata, con un sorriso incredibile, mi chiese di regalargli ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - VilloAle : RT @DrMCecconi: Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona (RIP). Mentre ci sono divieti d'assembramento per funerali e restrizioni de… - infoitsport : Maradona, indagini serrate sulle cause della morte: parte la disputa sull'eredità -