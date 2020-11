Massimo Ranieri crollo per il cantante: “Sono distrutto, scusate ma non ce la faccio” (Di venerdì 27 novembre 2020) Un dolore troppo grande che gli ha impedito perfino di tenere la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo spettacolo televisivo. L’amatissimo cantante Massimo Ranieri non è riuscito a nascondere il suo sconforto e a trattenere le lacrime. Lacrime che ieri ha versato il mondo intero ma, per lui, napoletano doc, è stato un accoramento L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Un dolore troppo grande che gli ha impedito perfino di tenere la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo spettacolo televisivo. L’amatissimonon è riuscito a nascondere il suo sconforto e a trattenere le lacrime. Lacrime che ieri ha versato il mondo intero ma, per lui, napoletano doc, è stato un accoramento L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RaiTre : “Per il pubblico #Maradona è stato come un fratello, che ammiri e ti fa preoccupare. Stasera faccio 110 passi indie… - SMSNEWSOFFICIAL : MASSIMO RANIERI: ESCE “QUI E ADESSO”, L’ATTESO NUOVO DISCO CHE CONTIENE BRANI INEDITI E ALCUNI DEI PIÙ GRANDI SUCCE… - Spasmodica_ : Cos’è quello spot che va in onda su Rai1 con un uomo che sale le scale di spalle. Lo so, lo sento che si tratta di… - SerieTvserie : Massimo Ranieri ricorda Diego Armando Maradona. Qui e adesso parte giovedì 3 dicembre - niccolo_fabbri : Se ieri sera #QuiEAdesso non ha potuto esordire su Rai3, a causa di un cambiamento di palinsesto legato alla morte… -