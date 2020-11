Libia, Mariani (Confsal): “I nostri pescatori non sono criminali come i trafficanti di esseri umani” (Di venerdì 27 novembre 2020) “I nostri pescatori non sono dei criminali. E non devono essere considerati come chi è stato condannato a trent’anni per traffico di esseri umani“. Parola di Bruno Mariani, segretario generale della Confsal pesca dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera dal vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Ahmed Maitig. pescatori, Mariani (Confsal): non sono come i trafficanti “Il governo, come la nostra federazione o qualunque connazionale, condividerà sicuramente la scelta di utilizzare qualsiasi mezzo a disposizione delle nostre Autorità per arrivare alla liberazione dei pescatori. Ma vorremmo ricordare ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) “Inondei. E non devono essere consideratichi è stato condannato a trent’anni per traffico diumani“. Parola di Bruno, segretario generale dellapesca dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera dal vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Ahmed Maitig.): non“Il governo,la nostra federazione o qualunque connazionale, condividerà sicuramente la scelta di utilizzare qualsiasi mezzo a disposizione delle nostre Autorità per arrivare alla liberazione dei. Ma vorremmo ricordare ...

zazoomblog : Libia Mariani (Confsal): “I nostri pescatori non sono criminali come i trafficanti di esseri umani” - #Libia… - SecolodItalia1 : Libia, Mariani (Confsal): “I nostri pescatori non sono criminali come i trafficanti di esseri umani”… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Mariani Libia, Mariani (Confsal): "I nostri pescatori non sono criminali come i trafficanti di esseri... Secolo d'Italia