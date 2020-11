Il crypto exchange di derivati Bybit lancia Futures Bitcoin trimestrali (Di venerdì 27 novembre 2020) Il crypto exchange di derivati Bybit ha dichiarato che sta lanciando un contratto future trimestrale BTC/USD. Secondo l’annuncio, il contratto Futures entrerà in vigore il 30 novembre, con due contratti offerti al lancio. Entrambi i contratti, BTCUSD1225 e BTCUSD0326, partiranno rispettivamente il 20 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021. L’exchange ha anche annunciato l’introduzione di un’ampia gamma di prodotti e funzionalità sulla sua piattaforma. La piattaforma di trading online dell’azienda è operativa da due anni e ci sono altre funzionalità in arrivo per l’anniversario del suo terzo anno. Il piano è di includere contratti Futures trimestrali e sottoconti, poiché cerca di integrare la piattaforma di trading in valuta MetaTrader ... Leggi su invezz (Di venerdì 27 novembre 2020) Ildiha dichiarato che stando un contratto future trimestrale BTC/USD. Secondo l’annuncio, il contrattoentrerà in vigore il 30 novembre, con due contratti offerti al lancio. Entrambi i contratti, BTCUSD1225 e BTCUSD0326, partiranno rispettivamente il 20 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021. L’ha anche annunciato l’introduzione di un’ampia gamma di prodotti e funzionalità sulla sua piattaforma. La piattaforma di trading online dell’azienda è operativa da due anni e ci sono altre funzionalità in arrivo per l’anniversario del suo terzo anno. Il piano è di includere contrattie sottoconti, poiché cerca di integrare la piattaforma di trading in valuta MetaTrader ...

Bitcoin: un nuovo modo per far decollare il valore

BTC sta andando alla grande in questo momento. Ha quasi raggiunto il precedente ATH e non mostra segni di rallentamento nel lungo periodo ...

