Calabria, Lombardia e Piemonte arancioni dal 29 (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre. “Il comportamento serio dei lombardi tenuto in queste settimana ha consentito di poter ottenere che la Lombardia entrasse nella zona arancione. Il ministro oggi firmerà l’ordinanza, che domani verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Palazzo Lombardia, a Milano. “Credo che sia una notizia positiva che viene dietro la valutazione dei numeri che sono sempre in questi ultimi giorni positivi e continuano ad ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l’area arancione per le Regionie l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre. “Il comportamento serio dei lombardi tenuto in queste settimana ha consentito di poter ottenere che laentrasse nella zona arancione. Il ministro oggi firmerà l’ordinanza, che domani verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Palazzo, a Milano. “Credo che sia una notizia positiva che viene dietro la valutazione dei numeri che sono sempre in questi ultimi giorni positivi e continuano ad ...

MediasetTgcom24 : Speranza: Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancione - Agenzia_Ansa : Ordinanza di Speranza: arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia #ANSA - TgLa7 : #Speranza firmerà nuova #ordinanza per colori #Regioni: area #arancione per #Calabria, #Lombardia e #Piemonte.… - MoniDiGirolamo : Le Regioni cambiano colore: #Lombardia, #Piemonte e #Calabria arancioni. #Liguria e #Sicilia gialle. Poi, con cal… - kebilu : RT @giulio_galli: Temo sia un grave errore #zonaarancione #Lombardia #Piemonte #Calabria: rischiamo un #Natale in #zonarossa -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Lombardia Calabria, Lombardia e Piemonte arancioni dal 29 L'HuffPost Covid: Calabria, Lombardia e Piemonte passano a zona arancione | Area gialla per Liguria e Sicilia

"La zona arancione in Lombardia viene dichiarata da venerdì, sabato l'ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e per una questione burocratica si parte da domenica". Lo ha annunciato il pre ...

La Calabria diventa zona arancione. Ordinanza in vigore dal 29 novembre

Calabria, Lombardia e Piemonte arancioni dal 29 novembre. L'ordinanza sarà firmata dal ministro della salute Roberto Speranza ...

"La zona arancione in Lombardia viene dichiarata da venerdì, sabato l'ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e per una questione burocratica si parte da domenica". Lo ha annunciato il pre ...Calabria, Lombardia e Piemonte arancioni dal 29 novembre. L'ordinanza sarà firmata dal ministro della salute Roberto Speranza ...