Tensioni in maggioranza su Berlusconi, plauso Pd-Iv irrita M5s (Di venerdì 27 novembre 2020) La decisione di Forza Italia di votare sì allo scostamento (seguita da Lega e Fdi) crea Tensioni nella maggioranza con Pd e Italia viva plaudono alla decisione di Berlusconi, mentre il M5s reagisce con irritazione. "Oggi è stata una giornata importante per l'Italia, noi lo chiediamo da sempre", commenta il segretario Pd Nicola Zingaretti, sottolineando che "è stato un bel segnale, perché di fronte ai problemi di tanti la politica, finalmente dico io, perché lo chiedo da sempre, si è unita". Soddisfatto anche Matteo Renzi, secondo cui "è stato fatto un passo in avanti importante" e ora si tratta di "capire come arrivare alla fine della legislatura. Per me i nodi principali sono due: la distribuzione dei vaccini e spendere bene le risorse del Recovery plan. Vediamo come, con una cabina di regia a palazzo Chigi o al ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) La decisione di Forza Italia di votare sì allo scostamento (seguita da Lega e Fdi) creanellacon Pd e Italia viva plaudono alla decisione di, mentre il M5s reagisce conzione. "Oggi è stata una giornata importante per l'Italia, noi lo chiediamo da sempre", commenta il segretario Pd Nicola Zingaretti, sottolineando che "è stato un bel segnale, perché di fronte ai problemi di tanti la politica, finalmente dico io, perché lo chiedo da sempre, si è unita". Soddisfatto anche Matteo Renzi, secondo cui "è stato fatto un passo in avanti importante" e ora si tratta di "capire come arrivare alla fine della legislatura. Per me i nodi principali sono due: la distribuzione dei vaccini e spendere bene le risorse del Recovery plan. Vediamo come, con una cabina di regia a palazzo Chigi o al ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Farsa Calabria, veline di Con… - 19561224 : Maggioranza e opposizione alle prese con tensioni interne - Agorà 26/11/... - antonel52837259 : RT @_Gi_Ci_: Il problema è che il percorso non è sempre spianato, non solo per le tensioni in maggioranza e l'emergenza in atto. Giudicare… - _Gi_Ci_ : Il problema è che il percorso non è sempre spianato, non solo per le tensioni in maggioranza e l'emergenza in atto.… - paoloigna1 : RT @agorarai: Le mai sopite tensioni sul Mes mettono nuovamente alla prova la maggioranza. Una piccola ‘prova’ l’ha sottoposta anche @TomMi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni maggioranza Tensioni in maggioranza su Berlusconi, plauso Pd-Iv irrita M5s askanews Tensioni in maggioranza su Berlusconi, plauso Pd-Iv irrita M5s

Conte: "Bene dialogo ma io non ho rischiato". Renzi: "E' stato fatto un passo in avanti importante". Rimane viva l'ipotesi di un rimpasto ...

La mossa di Berlusconi evita la scissione in Forza Italia e salva la coalizione

Unità e visioni inesistenti nella maggioranza di Pd-5 Stelle-Italia Viva-Leu, che sta insieme per pura contingenza ed è percorsa da litigi e tensioni continue. Metti mi piace su Facebook per vedere ...

Conte: "Bene dialogo ma io non ho rischiato". Renzi: "E' stato fatto un passo in avanti importante". Rimane viva l'ipotesi di un rimpasto ...Unità e visioni inesistenti nella maggioranza di Pd-5 Stelle-Italia Viva-Leu, che sta insieme per pura contingenza ed è percorsa da litigi e tensioni continue. Metti mi piace su Facebook per vedere ...