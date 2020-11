Forza Horizon 4 su Xbox Series X e S presenta upgrade in alcuni aspetti ma downgrade in altri - analisi comparativa (Di giovedì 26 novembre 2020) Forza Horizon 4 non è solamente una delle migliori esclusive Xbox, è anche uno dei migliori giochi racing mai creati. Un paio di anni fa abbiamo applaudito alle eccellenti versioni Xbox One, One X e PC, e abbiamo apprezzato il modo in cui Microsoft ha implementato il gameplay a 60fps sulla console ehnanced, una novità per la serie (seppur mantenendo la risoluzione 1080p). Con l'arrivo della Series X e della sorella minore Series S, i 60fps rappresentano ora lo standard. I vantaggi della nuova versione sono molto visibili ma, sorprendentemente (e con grande amarezza), ci sono anche dei downgrade grafici. Con questa nuova patch, Forza Horizon non ha più diverse modalità di performance tra cui scegliere, perché in teoria ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020)4 non è solamente una delle migliori esclusive, è anche uno dei migliori giochi racing mai creati. Un paio di anni fa abbiamo applaudito alle eccellenti versioniOne, One X e PC, e abbiamo apprezzato il modo in cui Microsoft ha implementato il gameplay a 60fps sulla console ehnanced, una novità per la serie (seppur mantenendo la risoluzione 1080p). Con l'arrivo dellaX e della sorella minoreS, i 60fps rapno ora lo standard. I vantaggi della nuova versione sono molto visibili ma, sorprendentemente (e con grande amarezza), ci sono anche deigrafici. Con questa nuova patch,non ha più diverse modalità di performance tra cui scegliere, perché in teoria ...

