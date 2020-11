Bianca Guaccero rompe il silenzio sul tutorial di "Detto Fatto": "Siparietto triste. Mi scuso" (Di giovedì 26 novembre 2020) “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede. Soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna. Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto, cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo. Ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto”. Così la conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, su Instagram, dopo le critiche che hanno investito il programma da lei condotto. A “Detto Fatto”, su Rai 2, è andato in scena un tutorial su come fare la spesa in maniera provocante, accusato di veicolare un messaggio sbagliato sulla donna. La polemica, nata sui social, è stata appoggiata anche da diversi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede. Soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna. Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto, cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo. Ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto”. Così la conduttrice di, su Instagram, dopo le critiche che hanno investito il programma da lei condotto. A “”, su Rai 2, è andato in scena unsu come fare la spesa in maniera provocante, accusato di veicolare un messaggio sbagliato sulla donna. La polemica, nata sui social, è stata appoggiata anche da diversi ...

