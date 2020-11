Spaccio di droga: 40enne dai domiciliari al carcere (Di mercoledì 25 novembre 2020) I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 40enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto undel posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ...

matteosalvinimi : Roma, @BrumottiStar accolto da minacce di morte al supermarket della droga. Spaccio, illegalità, clandestinità, maf… - adrianopescaro1 : @Noiconsalvini Bravissimo condivido in pieno FINALMENTE come per i pubblici ufficiali si accertera' l 'idoneità di… - nicolaPalumbo00 : RT @PalermoToday: 'Gestivano lo smercio di cocaina, hashish e marijuana ad Altavilla Milicia': condannati - corrmezzogiorno : #Palermo Droga a Catania, sgominate 12 «piazze» di spaccio: 101 indagati - NewSicilia : I militari hanno anche recuperato 130 euro, ritenuto provento dell'attività di spaccio #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga Droga, pizzeria centrale di spaccio: caccia ai clienti e alla "filiera" ciociariaoggi.it In auto nasconde dieci chili di droga. Arrestato dopo un tentativo di fuga

Custodiva nella sua auto 10 chili di marijuana suddivisa in tre sacchi e materiale per il confezionamento. Un commerciante di Bortigali, 35 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinier ...

Nasconde droga in un bidone per non essere scoperto: preso mentre la vendeva

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 405 euro, di 14 stecche con 16 grammi circa di hashish e di 5 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di c ...

Custodiva nella sua auto 10 chili di marijuana suddivisa in tre sacchi e materiale per il confezionamento. Un commerciante di Bortigali, 35 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinier ...I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 405 euro, di 14 stecche con 16 grammi circa di hashish e di 5 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di c ...