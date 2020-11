Maradona, Adani piange in diretta: “Mi sento inadeguato a raccontare Inter-Real” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grande emozione a San Siro nel corso del minuto di silenzio per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso oggi all’età di sessant’anni. Poco prima del fischio d’inizio di Inter-Real Madrid, Daniele Adani, commentatore di Sky Sport, non ha retto l’emozione ed è scoppiato a piangere: “Difficile, mi sento inadeguato e inutile a raccontare una partita di calcio. Cercherò di farlo con professionalità, non posso non accompagnare chi più di tutti ha dato emozioni al calcio”, ha detto con la voce rotta dell’emozione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grande emozione a San Siro nel corso del minuto di silenzio per ricordare Diego Armando, scomparso oggi all’età di sessant’anni. Poco prima del fischio d’inizio di-Real Madrid, Daniele, commentatore di Sky Sport, non ha retto l’emozione ed è scoppiato are: “Difficile, mie inutile auna partita di calcio. Cercherò di farlo con professionalità, non posso non accompagnare chi più di tutti ha dato emozioni al calcio”, ha detto con la voce rotta dell’emozione. SportFace.

È in corso la partita di Champions League tra Inter e Real Madrid. Alla telecronaca c’è Lele Adani che però è molto scosso dalla notizia della scomparsa del grande Diego.

