‘Diego | è finita’ O forse no

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Diego, è finita” era il titolo della Gazzetta dello Sport del 1° luglio 1994. Il Pibe de Oro escluso dal Mondiale americano per doping, fu in pratica la fine del Diego Armando Maradona calciatore. Oggi 25 novembre 2020 è finita davvero, per sempre. È iniziata la leggenda potrei dire, per lenire il dispiacere per una persona che scompare e che ha certamente dato spettacolo col pallone ai piedi. Era nato e cresciuto per fare quello, per essere quello che è stato in campo. Per alcuni una divinità, per altri il miglior giocatore di sempre. Quel che è certo è che con le sue giocate, il suo carisma e il suo essere trascinatore ha elevato le parabole di squadre che senza di lui non avrebbero vinto. Gli scudetti di Napoli o il Mondiale 1986 per l’Argentina. La leggenda sarà il quarto capitolo della sua esistenza, perché continuerà ad esistere. Un’infanzia povera, poi la carriera da ...