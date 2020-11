Armando Incarnato ai ferri corti con Brunilde | Incomprensioni esagerate a Uomini e Donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Armando Incarnato è arrivato ai ferri corti con Brunilde, la dama che sta frequentando ultimamente. Tra la dama e il cavaliere sembrano esserci delle Incomprensioni esagerate che minano la fiducia necessaria per intraprendere una relazione duratura. Il cavaliere campano, infatti, ha fatto un racconto controverso dell’ultima uscita fatta con Brunilde. Motivo delle Incomprensioni tra Armando e Brunilde sembrano essere alcuni messaggi inviati dalla dama al cavaliere sui social e poi cancellati. Tuttavia, Brunilde nega di aver mai contattato Armando su Instagram prima di essere arrivata a ... Leggi su giornal (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata di ieri diè arrivato aicon, la dama che sta frequentando ultimamente. Tra la dama e il cavaliere sembrano esserci delleche minano la fiducia necessaria per intraprendere una relazione duratura. Il cavaliere campano, infatti, ha fatto un racconto controverso dell’ultima uscita fatta con. Motivo delletrasembrano essere alcuni messaggi inviati dalla dama al cavaliere sui social e poi cancellati. Tuttavia,nega di aver mai contattatosu Instagram prima di essere arrivata a ...

