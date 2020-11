‘Al Comune di Benevento 20 lavoratori contagiati Mancata applicazione delle norme per le zone rosse’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il sindacato CUB (Confederazione Unitaria di Base) ha chiesto al sindaco Mastella e alla Segretaria Generale deldiche siano immediatamente applicate lea tutela della sicurezza deipreviste dall'art. 3 del DPCM 3 novembre per le cosiddetteRosse, che dispone "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile". Il segretario nazionale, Marcelo Amendola, segnala che "ildinon ...