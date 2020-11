Recovery Fund, Conte: “La crisi si è estesa al Sud traducendosi in vera emergenza sociale. Un Paese deve essere unito per essere forte e solidale” (Di martedì 24 novembre 2020) “I divari che hanno portato a creare questo grande solco nel nostro territorio, un dualismo che fatichiamo a superare. Questa crisi ha colpito tutto ma non ha colpito tutti allo stesso modo. Questa è una crisi che sta generando nuove diseguaglianze e ne accresce altre. La crisi si è estesa al Mezzogiorno con più drammaticità, traducendosi in vera emergenza sociale”. E quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2020. “Non ci sarà tregua – ha aggiunto il presidente del Consiglio – fino a quando saremo costretti a parlare di un territorio diviso. Un Paese deve essere unito per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 novembre 2020) “I divari che hanno portato a creare questo grande solco nel nostro territorio, un dualismo che fatichiamo a superare. Questaha colpito tutto ma non ha colpito tutti allo stesso modo. Questa è unache sta generando nuove diseguaglianze e ne accresce altre. Lasi èal Mezzogiorno con più drammaticità,in”. E quanto ha detto il premier, Giuseppe, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2020. “Non ci sarà tregua – ha aggiunto il presidente del Consiglio – fino a quando saremo costretti a parlare di un territorio diviso. Unper ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, von der Leyen: “L’Italia è sulla strada giusta” Il Fatto Quotidiano Recovery Fund, l'annuncio di Conte: «A Napoli ci sarà un polo Agritech»

«Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo Agritech, per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare». Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando ...

Tasse e acconti, moratoria da 8 miliardi. Misiani: «Slitta la dichiarazione dei redditi»

Una moratoria fiscale per le scadenze di fine anno. Per dare ossigeno ai contribuenti e affrontare l’emergenza in maniera efficace. Va dritto al punto il vice ministro ...

