Grande Fratello Vip 5 | edizione da record Il programma va avanti fino all' 8 febbraio

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - simone_paciello : *immagina* Sei un concorrente del Grande Fratello, sei arrivato a Febbraio, vieni eliminato e trovi il biglietto pe… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - bregimac : RT @tigerlilsx: pazzeschi lucifer morningstar e chloe decker al grande fratello stasera #gfvip - pino_nostro : RT @stoinincognito: io qua marcia e fallita a guardare il grande fratello a 25 anni mi devo sentire nathan falco età dieci anni dire “ciao… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

La decisione di Mediaset di posticipare la chiusura del Grande Fratello Vip a febbraio ha mandato in crisi i concorrenti del Reality Show. In molti potrebbero non proseguire l’avventura nel ...Roma, 24 novembre 2020 – Il Grande Fratello Vip 5 prosegue fino all'8 febbraio. Il reality di Canale 5, nel ventennale del debutto italiano del ‘Big Brother’, si trasforma in un’ edizione da record co ...