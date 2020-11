Giù le mani da Lucio Battisti. Vera o falsa la velina dei Servizi, ormai è uno di noi (Di martedì 24 novembre 2020) Ma sì, lasciateci cullare nell’illusione che Lucio Battisti fosse uno di noi. Anzi, uno di “a noi”. E che quel «bosco di braccia tese» della Collina dei ciliegi altro non fosse che la trasfigurazione mistico-artistica di un’adunata oceanica. Per chi a destra nei Settanta aveva vent’anni o giù di lì, la silenziosa complicità del grande Lucio è tuttora più rassicurante della coperta di Linus. Ci aiuta a guardare a quella stagione tanto plumbea per la politica quanto feconda per la musica con occhio fiero e competitivo. La sinistra avanzava sulle note di El pueblo unido jamàs serà vencido? E la destra rispondeva con Il mio canto libero e Il nostro caro Angelo. Lucio Battisti finanziatore dei “neri”? Vera o falsa che fosse la velina dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Ma sì, lasciateci cullare nell’illusione chefosse uno di noi. Anzi, uno di “a noi”. E che quel «bosco di braccia tese» della Collina dei ciliegi altro non fosse che la trasfigurazione mistico-artistica di un’adunata oceanica. Per chi a destra nei Settanta aveva vent’anni o giù di lì, la silenziosa complicità del grandeè tuttora più rassicurante della coperta di Linus. Ci aiuta a guardare a quella stagione tanto plumbea per la politica quanto feconda per la musica con occhio fiero e competitivo. La sinistra avanzava sulle note di El pueblo unido jamàs serà vencido? E la destra rispondeva con Il mio canto libero e Il nostro caro Angelo.finanziatore dei “neri”?che fosse ladei ...

