Ciro Grillo e la notte folle in Costa Smeralda: per l’accusa fu violenza sessuale di gruppo. Spunta una foto choc (Di martedì 24 novembre 2020) Si aggiungono elementi di prova contro Ciro Grillo, figlio del comico e fondatore del M5s Beppe, e i suoi tre amici, dopo la chiusura delle indagini dello scorso 20 novembre e la richiesta di rinvio a giudizio. Il procuratore di Tempio Pausania (Sardegna) ha riportato non solo le parole della ragazza italo-norvegese che ha detto di essere stata violentata dai quattro ragazzi in vacanza in Costa Smeralda, ma anche un’immagine, definita oscena, in cui il padrone di casa, Grillo, infierisce sull’amica dell’italo-norvegese che si era addormentata dopo essersi ubriacata. Entrambe le giovani sarebbero state dunque violentate. I particolari sono emersi dall’esame dei telefoni cellulari dei quattro giovani. La difesa, che insiste sul sesso consensuale, è stata nuovamente affossata. I legali dei ragazzi ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Si aggiungono elementi di prova contro, figlio del comico e fondatore del M5s Beppe, e i suoi tre amici, dopo la chiusura delle indagini dello scorso 20 novembre e la richiesta di rinvio a giudizio. Il procuratore di Tempio Pausania (Sardegna) ha riportato non solo le parole della ragazza italo-norvegese che ha detto di essere stata violentata dai quattro ragazzi in vacanza in, ma anche un’immagine, definita oscena, in cui il padrone di casa,, infierisce sull’amica dell’italo-norvegese che si era addormentata dopo essersi ubriacata. Entrambe le giovani sarebbero state dunque violentate. I particolari sono emersi dall’esame dei telefoni cellulari dei quattro giovani. La difesa, che insiste sul sesso consensuale, è stata nuovamente affossata. I legali dei ragazzi ...

Corriere : Ciro Grillo, spunta una seconda accusa di stupro. C’è una foto con la ragazza che dormiva - LegaSalvini : Violenza sessuale, chiuse le indagini su Ciro Grillo, figlio del leader del Movimento 5 Stelle e 3 amici: si va ver… - 12qbert : RT @anthos555: Per il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia si è speso fiumi di parole, per il figlio di Grillo i giornalai as… - Open_gol : L’immagine è stata definita oscena dal giudice - marco__ermini : Ciro #Grillo, figlio di Beppe, è accusato per violenza e stupro Giulia #Bongiorno difenderà le ragazze, sta nguaia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo I guai di Ciro tengono in ostaggio papà Beppe e tutto il Movimento La Verità Beppe Grillo stanco della politica pensa al ritorno in tv

La politica lo ha stancato. Di M5S vuole saperne il meno possibile. Di Conte si fida e le uniche volte che viene interpellato a proposito del governo, Beppe Grillo dice: «Non rompete le ...

Beppe Grillo torna in tv? Il Foglio: «Contatti avviati». La risposta del manager

Beppe Grillo potrebbe presto tornare al suo primo amore: la tv. Non in Rai, dove la porta sarebbe ‘sbarrata’, ma su qualche altro canale. Lo scrive oggi sul quotidiano Il Foglio ...

La politica lo ha stancato. Di M5S vuole saperne il meno possibile. Di Conte si fida e le uniche volte che viene interpellato a proposito del governo, Beppe Grillo dice: «Non rompete le ...Beppe Grillo potrebbe presto tornare al suo primo amore: la tv. Non in Rai, dove la porta sarebbe ‘sbarrata’, ma su qualche altro canale. Lo scrive oggi sul quotidiano Il Foglio ...