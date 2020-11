Taylor Mega su Elisabetta Gregoraci: “Mi urlò contro perché ero stata con Briatore” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Elisabetta Gregoraci? Una volta mi urlò contro facendo una scenata di gelosia”. Taylor Mega a “Live – non è la d’Urso” racconta un particolare retroscena legato alla concorrente più chiacchierata del “Grande Fratello Vip”. L’influencer parla di un incontro avvenuto nella hall di un albergo di Milano: “Eravamo in questo hotel, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse – ha spiegato – e a un certo punto la sento urlare contro di me”. Il motivo di quelle urla, secondo la modella, fu la gelosia: “Ho avuto un breve flirt con Briatore e lei aveva inziato a dire, ecco c’è anche la tua ex”. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 23 novembre 2020) “? Una volta mifacendo una scenata di gelosia”.a “Live – non è la d’Urso” racconta un particolare retroscena legato alla concorrente più chiacchierata del “Grande Fratello Vip”. L’influencer parla di un inavvenuto nella hall di un albergo di Milano: “Eravamo in questo hotel, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse – ha spiegato – e a un certo punto la sento urlaredi me”. Il motivo di quelle urla, secondo la modella, fu la gelosia: “Ho avuto un breve flirt con Briatore e lei aveva inziato a dire, ecco c’è anche la tua ex”.

