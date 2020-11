Sarkozy a processo, primo ex presidente francese a comparire aula (Di lunedì 23 novembre 2020) È iniziato a Parigi il processo per il cosiddetto "caso delle intercettazioni" all'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, accusato di corruzione. È lui il primo ex capo di Stato francese a presentarsi in aula in veste di imputato. Sarkò, che ha smentito con forza le accuse, si è recato in tribunale a Parigi assieme al suo avvocato Thierry Herzog, anche lui imputato, e non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, secondo un giornalista di France Presse sul posto. Il tribunale ha deciso la sospensione del processo fino a giovedì 26 novembre in attesa degli esiti di un "expertise medica" di uno degli altri imputati, l'ex magistrato Gilbert Azibert.Solo un altro presidente francese, il mentore di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) È iniziato a Parigi ilper il cosiddetto "caso delle intercettazioni" all'exNicolas, accusato di corruzione. È lui ilex capo di Statoa presentarsi inin veste di imputato. Sarkò, che ha smentito con forza le accuse, si è recato in tribunale a Parigi assieme al suo avvocato Thierry Herzog, anche lui imputato, e non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, secondo un giornalista di France Presse sul posto. Il tribunale ha deciso la sospensione delfino a giovedì 26 novembre in attesa degli esiti di un "expertise medica" di uno degli altri imputati, l'ex magistrato Gilbert Azibert.Solo un altro, il mentore di ...

