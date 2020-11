LIVE – Salernitana-Cremonese 2-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 23 novembrescenderanno in campo in occasione del posticipo dell’ottava giornata del campionato diB. Un’occasione per entrambe per dare una svolta alla rispettiva stagione. Laè quinta e reduce dal ko contro la Spal mentre laè l’attuale fanalino di coda con appena tre punti fin qui collezionati. AGGIORNA LA2-1 (1? Valzania, 28? Djuric, 70? Kupisz) LE FORMAZIONI UFFICIALI 73? – Gaetano si mangia ancora il gol! Colpo di testa a tu per tu con Belec, conclusione debole e bloccata senza problemi. Gli ospiti hanno mancato almeno cinque occasioni nitide 71? – Altro miracolo di Belec! Destro secco di Celar, il portiere salva ancora la ...