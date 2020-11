Gomitata di Politano: Kessie perde un dente (Di lunedì 23 novembre 2020) Napoli-Milan sarà ricordata – non solo per il risultato finale – da Franck Kessie che ieri sera ha subito un brutto infortunio in faccia. Nella prima frazione di gioco, infatti, il centrocampista è stato colpito al volto da una Gomitata di Matteo Politano. Come riportato da Milan TV, il gesto dell’esterno azzurro ha portato un brutto colpo al rossonero che si è ritrovato senza un dente. Foto: instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Napoli-Milan sarà ricordata – non solo per il risultato finale – da Franckche ieri sera ha subito un brutto infortunio in faccia. Nella prima frazione di gioco, infatti, il centrocampista è stato colpito al volto da unadi Matteo. Come riportato da Milan TV, il gesto dell’esterno azzurro ha portato un brutto colpo al rossonero che si è ritrovato senza un. Foto: instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

