Ballando con le Stelle: giuria popolare contro Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 23 novembre 2020) Rossella Erre, la giuria popolare di Ballando con le Stelle ha ballato, ha fatto il tifo per Conticini come per la Isoardi ma ha anche discusso con Canino, Mariotto e soprattutto con Selvaggia Lucarelli per colpa di Alessandra Mussolini… Tutta colpa di Alessandra Mussolini. Almeno secondo Selvaggia Lucarelli che sabato sera ha attaccato in diretta Rosella Erra, la voce del popolo, la giuria popolare voluta da Milly Carlucci Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Rossella Erre, ladicon leha ballato, ha fatto il tifo per Conticini come per la Isoardi ma ha anche discusso con Canino, Mariotto e soprattutto conper colpa di Alessandra Mussolini… Tutta colpa di Alessandra Mussolini. Almeno secondoche sabato sera ha attaccato in diretta Rosella Erra, la voce del popolo, lavoluta da Milly Carlucci Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Teresa99635770 : @stanzaselvaggia @ ballando con le stelle. Ti seguo da tanto e ti apprezzo ma questa volta sei in malafede. Va bene… - Cinguetterai : @MaraudMalocchio Qui trovi tutto: -