Sigourney Weaver | «Per fortuna mi fanno fare spesso l’antipatica»

(Di domenica 22 novembre 2020) «Non sono mai stata capricciosa, proprio non mi riesce. E anche se le persone quando mi vedono sfilare sul red carpet possono immaginare chissà quali vezzi, sono quanto di più lontano possibile dall’idea di una star hollywoodiana. Per questo mi sono divertita a interpretare quest’altraun po’ viziata e arrogante: ho pensato che forse dovrei imparare da lei a usare il mio potere per ottenere ciò che voglio».in Chiami il mio agente!racconta con sincero divertimento la sua partecipazione da guest star, la prima e unica americana, nella quarta stagione della serie tv transalpina Chiami il mio agente!, che ha debuttato su France 2 e ora su Netflix. «Sono una fan della serie da quando me l’ha consigliata un’amica e solo mio marito (il regista teatrale Jim ...