Mourinho: «Bello essere primi, ma non è un’ossessione» – VIDEO (Di domenica 22 novembre 2020) Josè Mourinho è molto soddisfatto in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Manchester City. Le sue parole Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Manchester City. Queste le sue parole. «Ovviamente è molto Bello essere primi in classifica, ma è molto probabile, che presto ci ritroveremo nuovamente al secondo posto. Questo, però, non è un problema, perché sono contento del percorso di crescita intrapreso dalla squadra in questi mesi. Occorre mantenere i piedi per terra. I tifosi non possono pensare che arrivi qui e dopo una sola stagione si sia già in grado di lottare per vincere la Premier. Non stiamo lottando per il titolo di Campione d’Inghilterra, ci stiamo limitando a giocare per vincere ogni partita» Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Josèè molto soddisfatto in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Manchester City. Le sue parole Josèha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Manchester City. Queste le sue parole. «Ovviamente è moltoin classifica, ma è molto probabile, che presto ci ritroveremo nuovamente al secondo posto. Questo, però, non è un problema, perché sono contento del percorso di crescita intrapreso dalla squadra in questi mesi. Occorre mantenere i piedi per terra. I tifosi non possono pensare che arrivi qui e dopo una sola stagione si sia già in grado di lottare per vincere la Premier. Non stiamo lottando per il titolo di Campione d’Inghilterra, ci stiamo limitando a giocare per vincere ogni partita» Leggi su ...

zazoomblog : Mourinho re per una notte: “Bello essere primi ma non è un’ossessione” - #Mourinho #notte: #“Bello #essere - ItaSportPress : Mourinho re per una notte: 'Bello essere primi, ma non è un'ossessione' - - sportli26181512 : Mourinho: 'Bello essere primi, ma non è un'ossessione' VIDEO: L'allenatore del Tottenham, José Mourinho si gode la.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Mourinho: 'Bello essere primi in classifica, ma l'importante è lottare per il titolo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Mourinho: 'Bello essere primi in classifica, ma l'importante è lottare per il titolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Bello Mourinho: "Bello essere primi, ma non è un'ossessione" Corriere dello Sport.it Mourinho: "Bello essere primi, ma non è un'ossessione"

Mourinho: "Bello essere primi, ma non è un'ossessione" Il tecnico degli Spurs centra la vetta della Premier League dopo la vittoria sul City di Guardiola: ecco le sue parole in conferenza.

Tottenham, Mourinho: “Bello essere in testa. Felice dei progressi”

Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...

Mourinho: "Bello essere primi, ma non è un'ossessione" Il tecnico degli Spurs centra la vetta della Premier League dopo la vittoria sul City di Guardiola: ecco le sue parole in conferenza.Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...