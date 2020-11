Marocchi: «L’Inter gioca bene quando saltano gli schemi». Conte: «Chiacchiere da bar, il calcio è cambiato» (Di domenica 22 novembre 2020) Conte aa Dazn: «L’approccio non è stato dei migliori. Potevamo essere più feroci e determinati, non riuscivamo a vincere nemmeno un contrasto. Capisco le difficoltà quando si torna dalle Nazionali. Nel week-end si è visto che tutti hanno avuto difficoltà al rientro dalle Nazionali. Nella prima parte poco furore, poca determinazione. Poi, però, il 2-0 avrebbe ammazzato chiunque. Abbiamo ancora una volta dimostrato di avere qualcosa di importante a livello caratteriale, a volte dobbiamo andare a pescarlo, a scavare, devo essere bravo anche io. Sono Contento anche io, stiamo parlando di una partita rimontata. «Ho la percezione che dobbiamo lavorare e alzare il livello di furore. Rispetto all’anno scorso da questo punto di vista abbiamo perso tanto. Lo scorso anno eravamo feroci, quest’anno no. Devono capirlo i vecchi e i nuovi. Al di là ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020)aa Dazn: «L’approccio non è stato dei migliori. Potevamo essere più feroci e determinati, non riuscivamo a vincere nemmeno un contrasto. Capisco le difficoltàsi torna dalle Nazionali. Nel week-end si è visto che tutti hanno avuto difficoltà al rientro dalle Nazionali. Nella prima parte poco furore, poca determinazione. Poi, però, il 2-0 avrebbe ammazzato chiunque. Abbiamo ancora una volta dimostrato di avere qualcosa di importante a livello caratteriale, a volte dobbiamo andare a pescarlo, a scavare, devo essere bravo anche io. Sononto anche io, stiamo parlando di una partita rimontata. «Ho la percezione che dobbiamo lavorare e alzare il livello di furore. Rispetto all’anno scorso da questo punto di vista abbiamo perso tanto. Lo scorso anno eravamo feroci, quest’anno no. Devono capirlo i vecchi e i nuovi. Al di là ...

napolista : Marocchi: «L’Inter gioca bene quando saltano gli schemi». Conte: «Chiacchiere da bar, il calcio è cambiato» Confro… - pierpaolopenza : @SkySport Marocchi suggerisce ad Antonio Conte di giocare buttando palla in area, come gioca l'Inter quando è sotto… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marocchi: 'L'Inter non va complicata, che Conte sia bravo lo sappiamo già. A Conte dirò che è da scudetto? Assolutamente.… - marifcinter : Marocchi: 'L'Inter non va complicata, che Conte sia bravo lo sappiamo già. A Conte dirò che è da scudetto? Assoluta… - profeta_78 : @marifcinter Non penso che sia l'Inter quello che ha nel cuore, comunque marocchi, Mauro questi problemi non se li creano o creavano -