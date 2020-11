LIVE Fortitudo-Virtus 22-25 | Serie A basket in DIRETTA | +3 Segafredo dopo il primo quarto di derby!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO SECONDO! FINE! Palumbo non riesce a prendersi la tripla prima della sirena. 22-25 SCHIACCIATA DI HUNTER! Sull’assist di Markovic. Fallo in attacco di Ethan Happ, ildi squadra, ultimo possesso delper la. Tripla dall’angolo di Pajola che viene respinta dal ferro. Possessocon 44? da giocare. 22-23 Tiro in corsa di Saunders che entra con l’ausilio delferro. 20-23 Dentro il libero supplementare. 20-22 GAMBLE! Canestro con fallo subito,potenziale gioco da 3 del match. 20-20 Persa dallae assist di Withers per il layup di Fletcher. Time out ...