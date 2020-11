GF Vip | Tommaso e Francesco | “Quando li vedo mi viene il vomito” | la frase choc di una concorrente

Leggi su altranotizia

(Di domenica 22 novembre 2020) GF Vip, ladi unasuZorzi eOppini:liinsieme miil, bufera sul web. Il Grande Fratello Vip continua a tenere il pubblico attaccato al televisore. Dopo oltre due mesi di convivenza ‘forzata’, gli equilibri nella casa sono sempre più labili e basta davvero poco per litigare e alzare i toni. Alcuni concorrenti non riescono proprio ad andare d’accordo e continuano a scontrarsi. Basti pensare a Elisabetta Gregoraci con Selvaggia Roma e Dayane Mello, o ancora Patrizia De Blanck e Stefania Orlando, che nella scorsa puntata hanno raggiunto un punto di rottura. D’altro canto, però, nella casa si sono creati anche dei rapporti importanti, come quello tra Pierpaolo Pretelli e ...