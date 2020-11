Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Rumba – Video – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Tullio Solenghi e Maria Ermachkova affrontano la finale di Ballando con le Stelle 2020 a suon di Rumba. Dopo averli visti in scontro con Conticini nella nona puntata, i due protagonisti ripercorrono la loro esperienza con la danza. Tullio Solenghi è felice di portare alto il vessillo dei suoi coetanei. Crede che il programma possa dare giusta visibilità anche a chi è nella fascia adulta. Maria invece è triste al solo pensiero che non si vedranno più per le prove e in pista. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per la ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)affrontano la finale dicon lea suon di. Dopo averli visti in scontro con Conticini nella nona puntata, i due protagonisti ripercorrono la loro esperienza con la danza.è felice di portare alto il vessillo dei suoi coetanei. Crede che il programma possa dare giusta visibilità anche a chi è nella fascia adulta.invece è triste al solo pensiero che non si vedranno più per le prove e in pista.con le– Il verdetto per la ...

faustacu : RT @aridim1: Per me , a prescindere dall'esibizione di stasera, Tullio Solenghi è il vincitore di questa edizione di #BallandoConLeStelle.… - solari_stefania : A ballando con le stelle sbagliano i conti: Tullio Solenghi ha guadagnato 35 punti e NON 25....occhioooo! ?? - AmarAntocat : RT @aridim1: Per me , a prescindere dall'esibizione di stasera, Tullio Solenghi è il vincitore di questa edizione di #BallandoConLeStelle.… - cribettt : La signorilità ed eleganza di Tullio Solenghi rispetto la odiosa volgarità logorroica di Mariotto #BallandoConLeStelle - maria35478725 : @milly_carlucci Tullio Solenghi un mito!!!

