LIVE Moto2 | GP Portogallo DIRETTA | inizia la Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 16.40la Q2! 16.37 Siamo pronti ad assistere alla Q2. Sono presenti come sempre 15 minuti per tutti i protagonisti. 16.35 Il vento è presente a Portimao e potrebbe rappresentare un problema in questa Q2. 16.33 Attendiamo di scoprire come si comporterà Sam Lowes. Il britannico ha dichiarato di non avere abbastanza forza per guidare adeguatamente la moto. 16.32 Ottima sessione per Bezzecchi che è il migliore al termine del primo turno. Tutti i contendenti per il Mondiale si contendono la pole! 16.31 La classifica al termine della sessione: 1 72 M. BEZZECCHI 1:43.032 2 64 B. BENDSNEYDER +0.248 3 88 J. MARTIN +0.304 4 11 N. BULEGA +0.338 5 62 S. ...